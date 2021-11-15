Нардепа Олену Шуляк обрано головою партії «Слуга народу»

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Народну депутатку Олену Шуляк обрано головою партії «Слуга народу». Відповідне рішення було ухвалено на зʼїзді партії, що проходить у столичному КВЦ «Парковий».

Про це повідомила речниця партії Юлія Палійчук.

Кандидатура Шуляк була єдиною на цю посаду. Її запропонував перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, який склав повноваження голови партії «Слуга народу».

«Завдання партії «Слуга народу» на другу половину каденції — швидко, ефективно й гідно підготуватися до нового виборчого циклу. Для цього політична сила має трансформуватися відповідно до сучасних викликів», — заявила Шуляк, виступаючи на зʼїзді.

Шуляк до обрання була заступницею голови фракції «Слуги народу». Також вона є заступницею голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і головою Координаційної ради з проблемних питань містобудування.

Шуляк після обрання главою СН заявила, що партії треба провести швидкі та системні зміни на центральному рівні, швидкий інфраструктурний розвиток на місцевому рівні, а також вести активне інформування людей щодо досягнень. Вона заявила про необхідність створення єдиної згуртованої команди та оновлення політичної еліти країни.

Корнієнко заявив, що залишається в партії і братиме активну участь у житті політсили.