У В’єтнамі чоловіка засудили до 7 років в’язниці за критику Компартії та держави у Facebook

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У Вʼєтнамі суд визнав винним фермера, що займається аквакультурами, у поширенні «антидержавної пропаганди» у Facebook і засудив його до семи років увʼязнення.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на офіційне вʼєтнамське інформаційне агентство.

Як зазначається, 42-річного фермера визнали винним у «виготовленні, зберіганні, поширенні інформації, матеріалів і предметів з метою протидії державі».

Згідно з обвинувальним актом, чоловік публікував на своїй сторінці у Facebook вірші та зображення, намагаючись «спотворити, обмовити та зганьбити керівництво [Комуністичної партії Вʼєтнаму], державу та лідера Хо Ші Міна».

Також повідомляється, що на суді обвинувачений визнав себе винним.

Після завершення терміну тюремного увʼязнення чоловіка відправлять під домашній арешт на три роки.