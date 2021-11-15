Кабмін виділив 67,5 мільйона гривень на закупівлю тестів для виявлення штаму «Дельта» в регіонах

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Уряд виділив 67,5 мільйона гривень для виявлення штаму коронавірусної хвороби «Дельта» на регіональному рівні.

Відповідне рішення ухвалив Кабмін на засіданні 15 листопада, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Ці кошти підуть на закупівлю 4 500 наборів тест-систем, що дозволить провести 450 тисяч досліджень для ідентифікації штаму «Дельта». У середньому йдеться про 150 тисяч досліджень на місяць.

Зазначимо, що в Україні через заразніший штам коронавірусу «Дельта» зростає споживання кисню серед госпіталізованих пацієнтів: зараз один хворий споживає у 5—6 разів більше кисню, ніж це було навесні.