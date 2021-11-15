На Закарпатті з другої спроби звільнили голову облради Петрова. Після першої він поскаржився правоохоронним органам

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Facebook / Олексій Петров - голова Закарпатської ОДА

Депутати Закарпатської обласної ради звільнила очільника облради Олексія Петрова («Слуга народу»).

Про це повідомляється на сторінці облради.

«43 депутати Закарпатської обласної ради задовільнили заяву спікера облради Олексія Петрова про дострокове складання повноважень голови Закарпатської обласної ради без припинення повноважень депутата облради», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Петров прозвітував про результати роботи за період головування у раді та звернувся до депутатів із закликом до консолідації.

Олексія Петрова призначили головою Закарпатської облради на початку грудня 2020 року. До цього він понад пів року очолював Закарпатську ОДА. З 2017 до 2019 року він керував департаментом контррозвідки СБУ та управлінням СБУ в Кіровоградській області.

28 жовтня депутати облради проголосували за відставку Петрова. Сам Петров назвав сесію нелегітимною і заявив, що звернувся до правоохоронних органів. «Ми ухвалили рішення про перенесення сесії на 25 листопада, щоб мати час вивчити питання необхідності оптимізації [комунальних закладів]. Заява про вчинення злочину передана в правоохоронні органи, я буду свідком у справі. Відповідно до регламенту і закону я переніс сесію, і те, що відбулося в залі, неправочинне», — пояснив він.

За словами Петрова, на засіданні, яке мало відбутися 28 жовтня, збиралися розглянути бюджетні питання та реформування комунальних підприємств обласної ради. Проте до депутатів «Слуги народу» звернулася низка лікарів, працівників культури, освітян, громадських організацій та профспілок, тому на погоджувальній раді було вирішено перенести розгляд питання на листопад.