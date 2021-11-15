Синоптики спрогнозували погоду в Україні на тиждень: контрастна температура і сніг
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Craig Whitehead / Unsplash
На початку тижня температура повітря в Україні знизиться, а ближче до вихідних у низці областей піде сніг.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
За даними синоптиків, перші дні тижня переважатиме погода без опадів, лише вдень 18 листопада у західних областях можливий невеликий дощ, у Карпатах — із мокрим снігом.
До того ж, найближчої ночі (проти 16 листопада) у західних та північних областях подекуди буде туман.
Температура вночі 0...-8 °С, 17—18 листопада на сході країни стовпчики термометрів опустяться до -11 °С, удень синоптики прогнозують від -1° до +5 °С, у західних областях та на півдні країни подекуди утримається тепло — +7...+10 °С.
Наприкінці тижня всією територією країни пройдуть опади, на Лівобережжі очікується сніг.
- Науковці кажуть, що найближчими десятиліттями глобальні зміни клімату спровокують рекордну спеку і більш руйнівні повені, ніж ті, що зараз відбуваються у Європі. При підвищенні температури на один градус за Цельсієм атмосфера може поглинати приблизно на 7% більше вологи. Додаткова вологість, спричинена глобальним потеплінням, призводить до збільшення кількості опадів у довгостроковій перспективі.