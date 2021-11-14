Україна готується до різних сценаріїв із нелегальними мігрантами з Білорусі, але в СБУ вважають, що потік малоймовірний

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У Луцьку відбулося засідання голів силових відомств України з секретарем Ради національної безпеки та оборони, на якому обговорювалася ситуація з мігрантами на польсько-білоруському кордоні та також ризики для України.

Про це повідомляють пресслужби РНБО, СБУ та МВС.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку подій для оперативного реагування на виклики.

За даними української розвідки, на території Білорусі вже близько 16 тисяч мігрантів, яких Данілов назвав інструментом гібридної війни, яку веде Росія руками Білорусі.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що силовики концентрують свої зусилля для протидії можливому накопиченню мігрантів біля кордонів України. За його словами, задіяні всі структури МВС, які перебувають у тісному контакті зі Збройними силами, територіальною обороною та громадськими обʼєднаннями.

Міністр наголошує, що головне для України у цій ситуації мати мобільні сили реагування.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов вважає, що польський сценарій на українському кордоні поки що малоймовірний, але СБУ вживає заходів, щоб унеможливити такий розвиток подій.