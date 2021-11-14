Через нестачу мікрочипів Tesla почала продавати електромобілі без USB-портів. Покупці не знали про це

Новини

Американська автомобільна компанія Tesla почала продавати електромобілі без портів USB, оскільки у світі назріла криза нестачі мікрочипів.

Покупці електромобілів Tesla Model 3 та Model Y поскаржилися, що на центральній консолі та поряд із задніми сидіннями немає портів USB-C, хоча отвори для них є. Клієнти зазначають, що в електромобілі також не працює бездротова зарядка.

Водночас американський сайт Electrek повідомляє, що такі проблеми почали виникати з 11 листопада, але багато покупців не знали, що електромобіль їм доставлять без USB-портів.

Клієнти повідомили, що необхідні деталі Tesla має отримати у грудні. Їм пообіцяли, що після цього їм призначать зустріч і встановлять USB-C. Проте компанія відповіла не всім постраждалим покупцям, і письмових гарантій ніхто не отримав.

Деяким клієнтам представники Tesla пояснили, що відсутність портів повʼязана з нестачею мікрочипів. Про проблеми з поставками Ілон Макс повідомляв ще у квітні, назвавши їх найскладнішими в історії виробництва. Через це у червні Tesla відмовилася від найдорожчого седана Model S Plaid Plus.