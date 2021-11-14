Через нестачу мікрочипів Tesla почала продавати електромобілі без USB-портів. Покупці не знали про це
- Автор:
- Софія Телішевська
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Американська автомобільна компанія Tesla почала продавати електромобілі без портів USB, оскільки у світі назріла криза нестачі мікрочипів.
Покупці електромобілів Tesla Model 3 та Model Y поскаржилися, що на центральній консолі та поряд із задніми сидіннями немає портів USB-C, хоча отвори для них є. Клієнти зазначають, що в електромобілі також не працює бездротова зарядка.
Водночас американський сайт Electrek повідомляє, що такі проблеми почали виникати з 11 листопада, але багато покупців не знали, що електромобіль їм доставлять без USB-портів.
Клієнти повідомили, що необхідні деталі Tesla має отримати у грудні. Їм пообіцяли, що після цього їм призначать зустріч і встановлять USB-C. Проте компанія відповіла не всім постраждалим покупцям, і письмових гарантій ніхто не отримав.
Деяким клієнтам представники Tesla пояснили, що відсутність портів повʼязана з нестачею мікрочипів. Про проблеми з поставками Ілон Макс повідомляв ще у квітні, назвавши їх найскладнішими в історії виробництва. Через це у червні Tesla відмовилася від найдорожчого седана Model S Plaid Plus.
- Американська компанія Apple скоротила виробництво планшетів iPad на 50%, щоб у достатній кількості випустити нові смартфони iPhone 13. Це викликано глобальною кризою у постачанні мікрочипів. У звіті за четвертий квартал Apple вказувала, що недоотримала $6 млрд через дефіцит чипів.
- Дефіцит мікрочипів у світі викликали торговельна війна між США та Китаєм та пандемія коронавірусу, через яку зупинилася робота заводів. У 2021 році додалися ще й природні катаклізми в регіонах, де розташовані заводи, які виробляють мікросхеми. Перебої з постачанням почалися у виробників ноутбуків, смартфонів, побутової техніки. Сильно постраждала й автомобільна промисловість. За найоптимістичнішими прогнозами, криза закінчиться не раніше ніж до 2023 року.