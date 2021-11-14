Під час нічного обстрілу окупанти зруйнували житлові будинки на Донеччині. Двоє пенсіонерів опинилися під завалами

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Унаслідок нічного мінометного обстрілу з боку російських найманців на Донбасі постраждали чотири приватні будинки в селищі Невельському Покровського району. З-під завалів рятувальники дістали двох осіб, повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

«Щонайменше чотири приватні будинки постраждали в результаті обстрілу російсько-терористичними угрупуваннями селища Невельське Покровського району. Два з них — знищені повністю. Усі пошкоджені будинки, про які відомо зараз, розташовані на вулиці Молодіжній», — написав він.

Під час обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди — 65-річний чоловік і 63-річна жінка. Вибратися з-під уламків їм допомагали рятувальники ДСНС. Ніхто з цивільних не постраждав.

Кириленко додав, що протягом дня правоохоронці та місцева влада обстежать селище й уточнять інформацію про пошкодження.

Інформація про пошкоджені будинки надійшла від рятувальників і правоохоронців, які разом із медиками швидкої допомоги прибули на місце події, щоб надати допомогу людям.