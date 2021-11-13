Лукашенко хоче отримати від Росії ракетні комплекси «Іскандер» і поставити на кордоні з Україною

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Олексій Іванов / Wikimedia Commons

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче попросити у президента Росії Володимира Путіна ракетні комплекси «Іскандер» і поставити їх на західному та південному напрямках: на польсько-литовському кордоні та з Україною.

Про це Лукашенко заявив у суботу, 13 листопада, в інтервʼю російському журналу «Національна оборона», цитує DW.

«Мені потрібно кілька дивізіонів на західному, на південному напрямку. Нехай стоять. Це 500 кілометрів [радіус дії], бо наш [ракетний комплекс] «Полонез» — до 300 кілометрів. Зараз смикаю вашого президента [Володимира Путіна] мені потрібні тут ці 500-кілометрові ракетні установки», — заявив Лукашенко.

«Іскандер» — один з найпотужніших російських ракетних комплексів класу «земля — земля». Дальність ураження не менше 500 км. До складу комплексу входять два типи ракет: балістичні та крилаті.