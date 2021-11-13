Наїзд у Харкові на дітей: прокуратура спростувала, що водія Toyota Land Cruiser випустили під заставу

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Прокуратура Харківської області

Харківській водій Toyota Land Cruiser, який наїхав на двох дітей, не виходив під заставу у 340 тисяч гривень, наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.

Про це повідомляє «Суспільне» із посиланням на речника прокуратури Харківщини Дмитра Чубенка.

Перед цим ряд видань писав, що водій вніс заставу і він на волі. 12 листопада Харківської ОДА Олександр Скакун заявив, що переконаний (і нібито має для цього підстави), що водій не вийде під заставу.

Прокуратура просила заставу у 10 мільйонів гривень, вона буде оскаржувати це рішення суду.