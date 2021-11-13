ДБР заявило, що «протокол» допиту нардепа Гео Лероса — фейк. Він нібито розповідав історію виникнення жесту «середній палець»

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УНІАН

Вранці 13 листопада українські видання опублікували нібито протокол допиту позафракційного народного депутата Гео Лероса у справі про середній палець президенту. Однак Державне бюро розслідувань, яке веде цю справу, заявляє, що опублікований протокол є фейковим.

«Сьогодні [13 листопада] у низці засобів масової інформації опубліковано нібито протокол допиту народного депутата України, який є фігурантом кримінального провадження, що розслідує ДБР. Повідомляємо, що ця інформація є фейком оскільки у матеріалах кримінального провадження документ, який зображений на фото, відсутній», — заявили у Державному бюро розслідувань.

Протокол допиту 13 листопада опублікували видання «Цензор.Нет» та «Страна.Ua». Відповідно до нього, Лерос на допиті нібито розповідав історію виникнення жесту «середній палець» (битва між французами та англійцями при Азенкурі).

«Якщо б президент Зеленський не грав пісюном на роялі, а вчив історію у своєму криворізькому університеті, він би знав цю унікальну історичну подію. Тому цей жест, про який саме йдеться в підозрі, означав, що я не боюся і готовий битися виключно у політичному полі», — написано у «протоколі».

Цензор.НЕТ