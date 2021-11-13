У США апеляційний суд призупинив обовʼязкову вакцинацію в компаніях зі штатом понад 100 осіб

Новини

geralt / Рixabay

У США Федеральний апеляційний суд Нового Орлеана призупинив розпорядження адміністрації президента Джо Байдена про обов’язкову вакцинацію від коронавірусу у компаніях, де працюють 100 і більше людей.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як зазначається, колегія із трьох суддів підтвердила своє попереднє рішення щодо цього питання, ухвалене 6 листопада.

На думку суду, вимога управління з охорони праці (OSHA) «значно перевищує встановлені законом повноваження OSHA».

«Розпорядження виглядає не скальпелем, який застосовується обережно, а величезною кувалдою, яка бʼє без урахування специфіки по робочих місцях (і робітниках)», — заявили судді.

Також колегія суддів вважає, що розпорядження про обов’язкову вакцинацію додатково обтяжує бізнес фінансово, загрожує знищенням робочої сили, змушуючи співробітників компанії вакцинуватися, робити тести або звільнятися, і потенційно порушує Конституцію США.