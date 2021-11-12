Латвія заборонила невакцинованим депутатам голосувати та брати участь в обговореннях. Зарплату їм не платитимуть

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Парламент Латвії 12 листопада проголосував за те, щоб заборонити депутатам, які відмовляються від вакцинації, голосувати та брати участь в обговореннях (при чому і дистанційних).

Про це повідомляє Reuters та Delfi.

Депутатам також не будуть платити зарплату і компенсації. Як тільки вони предʼявлять сертифікат — зможуть знову засідати, а також отримувати зарплату і компенсації. Єдина причина, що виправдовує відсутність у депутата Сейму сертифіката про вакцинацію — висновок лікарів про те, що щеплення потрібно відкласти.

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Зараз щонайменше 9 депутатів відмовляються вакцинуватись. Обмеження набуде чинності у понеділок, 15 листопада. Цю ініціативу підтримали 62 зі 100 законодавців.

У Латвії, де проживає 1,9 мільйона людей, з початку пандемії зареєстровано 236 765 випадків інфікування та 3 646 випадків смерті від коронавірусу. Reuters зазначає, що у Латвії один із найнижчих показників вакцинації в Європейському Союзі (57,2% населення завершили вакцинацію).

В Україні 2 листопада Рада заборонила відвідувати парламент без сертифіката про вакцинацію або негативного тесту.