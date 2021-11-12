ЦВК зареєструвала трьох нових нардепів від «Слуги народу»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Центральна виборча комісія зареєструвала народними депутатами Сергія Козиря та Віталія Войцехівського, які були обрані до Верховної Ради на проміжних виборах 31 жовтня в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область). Вони представляють президентську партію .
Також у зв’язку зі складенням депутатського мандату Іриною Верещук народним депутатом став Сергій Кострійчук, який пройшов до парламенту за виборчим списком партії «Слуга народу» на позачергових виборах 2019 року.
«Зареєстровані народні депутати після складення присяги на засіданні Верховної Ради зможуть отримати постійні посвідчення народних депутатів», — зазначив голова ЦВК Олег Діденко.
- Центральна виборча комісія призначила на 27 березня 2022 року проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 у Чернігівській області. Раніше цей округ у Верховній Раді представляв нардеп Антон Поляков, який загинув 8 жовтня.