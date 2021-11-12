Міністр Кулеба: Україна постачатиме двигуни для турецьких безпілотників

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Україна домовилася про постачання Туреччині двигунів для військових безпілотників. Йдеться про ударний дрон та безпілотний винищувач.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу.

За його словами, відповідні домовленості підписали на виставці у Стамбулі.

«Турецька компанія Baykar Makina та провідне українське державне підприємство «Івченко-Прогрес» підписали угоду про постачання турбореактивних двигунів для проєкту створення перспективного безпілотного винищувача MIUS», — зазначив Кулеба.

Також «Мотор Січ» підписала угоду з цією ж компанією щодо поставок двигунів для безпілотника Akinci.