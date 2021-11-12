Австрія запроваджує повний локдаун для невакцинованих
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Akos Stiller / Bloomberg via Getty Images
В Австрії вирішили запровадити повний локдаун для невакцинованих. Формальне рішення планують затвердити у неділю, 14 листопада, на зустрічі канцлера з очільниками усіх провінцій.
Про це повідомив канцлер країни Александер Шалленберг, пише Kronen Zeitung.
Він наголосив, що йому прикро, що доводиться застосовувати такі заходи, але наразі вакцини в країні достатньо для всіх і навіть для введення третьої дози.
За його словами, з понеділка для невакцинованих будуть запроваджені усі ті обмеження, які вводилися під час попередніх локдаунів. Фактично для невакцинованих буде запроваджена сувора ізоляція. На роботу чи в будь-які інші громадські місця, зокрема і магазини, вони зможуть ходити лише за наявності тесту. Також у деяких регіонах буде запроваджена комендантська година для невакцинованих.
Шалленберг зазначив, що наразі готується правова база для такого рішення. Контролювати дотримання всіх цих заходів буде поліція.
- В Австрії вакциновано близько 64% населення, а без вакцинації тепер не пускають у кафе, ресторани, кінотеатри, готелі та інші громадські заклади. Наразі у країні спостерігається спалах захворюваності — кількість нових випадків щодня значно зростає.