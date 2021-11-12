На Україну насуваються густі тумани. Синоптики попередили про значне зниження видимості
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Малолєтка Євген / УНІАН
У вихідні Україну оповиватимуть тумани. Водіїв закликали за можливості не сідати за кермо.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
«Видимість у туманах — менше 500 метрів! А в Карпатах чекаємо навіть менше 100 метрів! Тому водіям кермувати вкрай обережно або зовсім не сідати за кермо», — заявили в УГМЦ та оголосили штормове попередження І рівня небезпечності (жовтий).
За даними синоптиків, видимість погіршиться вже у п’ятницю, 12 листопада, ввечері на заході країни, де почнуть утворюватись тумани.
Поступово зона туманів збільшуватиметься і охопить майже всю країну, окрім крайнього сходу. Тумани протримаються всю ніч та ранок, а в окремих районах Київщини, Чернігівщини, Черкащини, Полтавщини залишаться і на день.
Увечері суботи, 13 листопада, туманна зона зміститься на схід, тож у ніч проти неділі туманами буде оповите Лівобережжя, а на решті території країни вони будуть локальними.
- Раніше синоптики спрогнозували погоду у вихідні — буде ясно вдень і морозно вночі. З наступного тижня почнеться похолодання. Мінусова температура очікується подекуди навіть удень.
- Науковці кажуть, що найближчими десятиліттями глобальні зміни клімату спровокують рекордну спеку і більш руйнівні повені, ніж ті, що зараз відбуваються у Європі. При підвищенні температури на один градус за Цельсієм атмосфера може поглинати приблизно на 7% більше вологи. Додаткова вологість, спричинена глобальним потеплінням, призводить до збільшення кількості опадів у довгостроковій перспективі.