На Україну насуваються густі тумани. Синоптики попередили про значне зниження видимості

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Малолєтка Євген / УНІАН

У вихідні Україну оповиватимуть тумани. Водіїв закликали за можливості не сідати за кермо.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

«Видимість у туманах — менше 500 метрів! А в Карпатах чекаємо навіть менше 100 метрів! Тому водіям кермувати вкрай обережно або зовсім не сідати за кермо», — заявили в УГМЦ та оголосили штормове попередження І рівня небезпечності (жовтий).

За даними синоптиків, видимість погіршиться вже у п’ятницю, 12 листопада, ввечері на заході країни, де почнуть утворюватись тумани.

Поступово зона туманів збільшуватиметься і охопить майже всю країну, окрім крайнього сходу. Тумани протримаються всю ніч та ранок, а в окремих районах Київщини, Чернігівщини, Черкащини, Полтавщини залишаться і на день.

Увечері суботи, 13 листопада, туманна зона зміститься на схід, тож у ніч проти неділі туманами буде оповите Лівобережжя, а на решті території країни вони будуть локальними.