На Украину надвигаются густые туманы. Синоптики предупредили о значительном снижении видимости

«Видимость в туманах — менее 500 метров! А в Карпатах ждем даже меньше 100 метров! Поэтому водителям рулить крайне осторожно или совсем не садиться за руль», — заявили в УГМЦ и объявили штормовое предупреждение I уровня опасности (желтый).

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

В выходные Украина будет окутана туманами. Водителей призвали по возможности не садиться за руль.

По данным синоптиков, видимость ухудшится уже в пятницу, 12 ноября, вечером на западе страны, где начнут образовываться туманы.

Постепенно зона туманов будет расти и охватит почти всю страну, кроме крайнего востока. Туманы продержатся всю ночь и утро, а в отдельных районах Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской области останутся и на день.

Вечером субботы, 13 ноября, туманная зона сместится к востоку, поэтому в ночь на воскресенье туманами будет окутано Левобережье, а на остальной территории страны они будут локальными.