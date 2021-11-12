Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж отримав дозвіл на одруження у британській вʼязниці

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Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж та його наречена Стелла Морріс отримали дозвіл на одруження у в’язниці «Белмарш» у Великій Британії.

Про це повідомляє ВВС.

У тюремній службі зазначили, що заяву Ассанжа «розглянули у звичайному порядку», тож пара зможе подати заяву про укладання шлюбу відповідно до закону.

Пара була заручена пʼять років та вже має двох дітей. Втім, від травня 2021 року вони не могли отримати дозвіл на одруження.

Спочатку прохання від нареченої Ассанжа надійшло тюремному капелану, але той відмовив. У жовтні Ассанж відправив офіційний запит до офісу тюремної адміністрації, а незабаром із запитом до офісу начальниці вʼязниці Дженні Луїс звернулися адвокати пари. Запити були проігноровані.