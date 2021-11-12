Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж отримав дозвіл на одруження у британській вʼязниці
- Автор:
- Софія Телішевська
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Carl Court / Getty Images
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж та його наречена Стелла Морріс отримали дозвіл на одруження у в’язниці «Белмарш» у Великій Британії.
Про це повідомляє ВВС.
У тюремній службі зазначили, що заяву Ассанжа «розглянули у звичайному порядку», тож пара зможе подати заяву про укладання шлюбу відповідно до закону.
Пара була заручена пʼять років та вже має двох дітей. Втім, від травня 2021 року вони не могли отримати дозвіл на одруження.
Спочатку прохання від нареченої Ассанжа надійшло тюремному капелану, але той відмовив. У жовтні Ассанж відправив офіційний запит до офісу тюремної адміністрації, а незабаром із запитом до офісу начальниці вʼязниці Дженні Луїс звернулися адвокати пари. Запити були проігноровані.
- Джуліан Ассанж — австралійський інтернет-журналіст і телеведучий. Заснований ним сайт WikiLeaks оприлюднив безліч надсекретних матеріалів про шпигунські скандали, корупцію у вищих ешелонах влади, воєнні злочини та дипломатичні таємниці кількох держав.
- 11 квітня 2019 року британська поліція затримала Ассанжа в посольстві Еквадору в Лондоні, де він прожив сім років. Скотленд-Ярд заявив, що Ассанжа заарештовано на запит США, які вимагають його екстрадиції. У США Ассанжа звинувачують у шпигунстві. Там йому може загрожувати до 175 років увʼязнення.