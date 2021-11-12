Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил разрешение на бракосочетание в британской тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис получили разрешение на бракосочетание в тюрьме «Белмарш» в Великобритании.
Об этом сообщает BBC.
В тюремной службе отметили, что заявление Ассанжа «рассмотрели в обычном порядке», поэтому сейчас пара сможет подать заявление о заключении брака в соответствии с законом.
Пара была обручена пять лет и уже имеет двоих детей. Впрочем, с мая 2021 года они не могли получить разрешение на бракосочетание.
Изначально просьба от невесты Ассанжа поступила тюремному капеллану, но тот отказал. В октябре Ассанж отправил официальный запрос в офис тюремной администрации, а вскоре с запросом в офис начальницы тюрьмы Дженни Луис обратились адвокаты пары. Запросы проигнорировали.
- Джулиан Ассанж — австралийский интернет-журналист и телеведущий. Основанный им сайт WikiLeaks обнародовал множество сверхсекретных материалов о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и дипломатических тайнах нескольких государств.
- 11 апреля 2019 года британская полиция задержала Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне, где он прожил семь лет. Скотленд-Ярд заявил, что Ассанж арестован по запросу США, которые требуют его экстрадиции. В США Ассанжа обвиняют в шпионаже. Там ему может грозить до 175 лет тюрьмы.