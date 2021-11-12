Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил разрешение на бракосочетание в британской тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис получили разрешение на бракосочетание в тюрьме «Белмарш» в Великобритании.

Об этом сообщает BBC.

В тюремной службе отметили, что заявление Ассанжа «рассмотрели в обычном порядке», поэтому сейчас пара сможет подать заявление о заключении брака в соответствии с законом.

Пара была обручена пять лет и уже имеет двоих детей. Впрочем, с мая 2021 года они не могли получить разрешение на бракосочетание.

Изначально просьба от невесты Ассанжа поступила тюремному капеллану, но тот отказал. В октябре Ассанж отправил официальный запрос в офис тюремной администрации, а вскоре с запросом в офис начальницы тюрьмы Дженни Луис обратились адвокаты пары. Запросы проигнорировали.