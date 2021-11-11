Росія підіймала винищувач для перехоплення британського літака біля Криму. Маневри НАТО бентежать Путіна

Новини

Сайт Міністерства оборони Російської Федерації

Росія піднялася в повітря винищувач для перехоплення британського літака-розвідника, який працював поблизу тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

Міністерство оборони Росії заявило, що винищувач Су-30 перехопив британський розвідувальний літак Boeing RC-135, який, за його словами, намагався наблизитися до Криму. У заяві йдеться, що британський літак змінив курс від Криму після того, як до нього наблизився російський літак.

У Міноборони РФ також заявили, що зараз есмінець USS Porter та флагман Шостого флоту Військово-морських сил США USS Mount Whitney рухаються в західну частину чорноморської акваторії. Контроль за їхніми діями ведуть крейсер «Москва» та фрегат «Адмірал Ессен» Чорноморського флоту.

«Міністерство оборони Росії розцінює військову активність США та їхніх союзників у Чорноморському регіоні як вивчення передбачуваного театру військових дій у разі підготовки Україною силового вирішення конфлікту на південному сході», — заявили у Міноборони РФ.

За даними російських ЗМІ, маневри американських та британських військових у Чорному морі викликають занепокоєння керівництва Росії. «Дії Сполучених Штатів у Чорному морі абсолютно є предметом його [Путіна] занепокоєння, і він про це говорив», — заявив журналістам прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. На активність США та інших країн-членів НАТО Путін скаржився й у телефонній розмові з тимчасовим канцлером Німеччини Ангелою Меркель.