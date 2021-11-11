У Перу у стародавньому місті археологи знайшли могилу із 25 скелетами. Більшість із них — жіночі

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У Перу у ​​стародавньому місті Чан-Чан археологи виявили останки 25 людей. Тіла були в сидячому положенні та загорнуті в кілька шарів тканини, перший з яких був із бавовни, а другий — з рослинного матеріалу. Разом з ними в могилі виявили 50 керамічних виробів.

Про це повідомляє BBC.

Експерти вважають, що могила могла бути місцем поховання членів еліти доколумбової культури Чиму. Більшість останків належала молодим жінкам, причому всі були молодші 30 років.

Археолог Хорхе Менесес Бартра сказав, що немає жодних доказів того, що люди померли внаслідок жертвоприношення. Учені проведуть додаткові дослідження та спробують визначити причину їхньої смерті.

Стан одного з скелетів дозволяє науковцям припустити, що людину поховали тут незабаром після смерті, у той час як інші кістки були перемішані разом — імовірно, їх перенесли на місце поховання пізніше.

Місто Чан-Чан було столицею Чиму — це доколумбова культура в Південній Америці, що існувала приблизно з 1250 до 1470 року на узбережжі північної частини сучасного Перу. Скелети знайшли на невеликому просторі площею 10 квадратних метрів.