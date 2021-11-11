У Харкові на пішохідному переході водій збив двох дітей. Поліція перевіряє його на наркотики
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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У Харкові на пішохідному переході водій поїхав на червоне світло світлофора та збив двох дітей. Поліція перевіряє його на наркотики.
Про це пише пресслужба Нацполіції у Харківській області.
«Інформація про те, що автомобіль Toyota збив двох неповнолітніх на пішохідному переході на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської, надійшла до поліції 11 листопада о 15:14. За попередніми даними, в результаті аварії травмувалися тринадцятирічні хлопець і дівчина», — йдеться у повідомленні.
Автомобіль вилетів на пішохідний перехід та збив двох дітей. Хлопця водій протягнув під колесами авто через усе перехрестя.
Як зазначив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, правоохоронці запідозрили, що водій перебуває під дією наркотиків чи психотропних речовин, тому наразі він проходить тест.
«Він раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу — незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита та не дійшла до суду», — розповів міністр.
- 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя вулиць Гагаріна й Одеської у Харкові сталася смертельна ДТП. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з машиною Chevrolet. Швидкість Infiniti перевищувала 100 км/год. Унаслідок аварії водій Chevrolet загинув на місці. Трьох пасажирів Infiniti — двох чоловіків 19 років і 16-річну дівчину — з тяжкими травмами доправили до лікарні.
- Раніше 16-річний водій Микола Харківський був судимий. У 2019 році він стріляв із травматичного пістолета у підлітка та жінку. Тоді він отримав 1 рік умовно. У вересні цього року на нього склали протокол і оштрафували за відсутність водійських прав. Харківський у своїх соцмережах стверджував, що його «відмажуть», і всіляко вихвалявся небезпечною їздою на авто. Infiniti, на якому він потрапив у ДТП, належить його матері.