Опитування: Рейтинг Зеленського продовжує падати, але він залишається лідером

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Рейтинг президента Володимира Зеленського продовжує знижуватися, але він досі залишається в лідерах. За нього готові проголосувати майже 22% виборців, які визначилися і підуть на вибори.

Про це йдеться в даних опитування групи «Рейтинг» за 4—9 листопада.

На другому місці залишається Петро Порошенко з результатом в 14,5%, а на третьому — Юрій Бойко (11%). За Юлію Тимошенко готові проголосувати 10,8% опитаних, а за Дмитра Разумкова — 8,8%.

Згідно з партійним рейтингом, до парламенту можуть потрапити сім політичних сил. Продовжує лідирувати «Слуга народу» з результатом у 17,3%. Далі йдуть «Європейська солідарність» (14%), «Батьківщина» (12,2%) і «Опозиційна платформа — За життя» (11%).

Також долають прохідний бар’єр умовна партія Дмитра Разумкова (6,8%), «Сила і честь» ексочільника СБУ Ігоря Смешка (5,8%) й «Українська стратегія Гройсмана» (5,2%).

На межі потрапляння до парламенту перебувають партія екснардепа Євгенія Мураєва «Наші» (4,9%) та Радикальна партія Олега Ляшка (4,8%).

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтервʼю з використанням компʼютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 5 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 1,5.