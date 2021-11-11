Уряд Чехії на чолі з премʼєр-міністром Бабішем подав у відставку
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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CEEC-China 2018 / Flickr
Уряд Чехії на чолі з премʼєр-міністром Андрієм Бабішем іде у відставку.
Про це заявив прем’єр-міністр країни на пресконференції після позачергового засідання уряду.
«Уряд вирішив піти у відставку. Я направив президентові прохання про відставку, президент його прийняв», — сказав він.
Зазначимо, документ передадуть президенту Чехії Мілошу Земану, який зараз перебуває у лікарні.
Піти у відставку Бабіш вирішив після поразки руху «Акція невдоволених громадян» (ANO) на парламентських виборах, оскільки нова консервативна коаліція на чолі з Петром Фіалою має у своєму розпорядженні більшість.
Очікується, що Бабіш тимчасово виконуватиме обовʼязки премʼєра — до формування нового уряду. Після цього він пообіцяв очолити «активну опозицію».
- У Чехії на парламентських виборах перемогу здобула коаліція «Разом» (SPOLU), яку сформували три опозиційні правоцентристські партії на чолі з Петром Фіалою. Партія чинного премʼєр-міністра Андрія Бабіша посіла друге місце.
- 10 жовтня президента Чехії Мілоша Земана через погіршення стану здоров’я госпіталізували в Центральний військовий госпіталь. Причиною госпіталізації президента називають проблеми з печінкою.