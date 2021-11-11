Уряд Чехії на чолі з премʼєр-міністром Бабішем подав у відставку

Новини

CEEC-China 2018 / Flickr

Уряд Чехії на чолі з премʼєр-міністром Андрієм Бабішем іде у відставку.

Про це заявив прем’єр-міністр країни на пресконференції після позачергового засідання уряду.

«Уряд вирішив піти у відставку. Я направив президентові прохання про відставку, президент його прийняв», — сказав він.

Зазначимо, документ передадуть президенту Чехії Мілошу Земану, який зараз перебуває у лікарні.

Піти у відставку Бабіш вирішив після поразки руху «Акція невдоволених громадян» (ANO) на парламентських виборах, оскільки нова консервативна коаліція на чолі з Петром Фіалою має у своєму розпорядженні більшість.

Очікується, що Бабіш тимчасово виконуватиме обовʼязки премʼєра — до формування нового уряду. Після цього він пообіцяв очолити «активну опозицію».