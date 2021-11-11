Ексначальнику охорони Януковича повідомили про підозру в дезертирстві

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Колишньому керівнику служби безпеки президента, який охороняв Віктора Януковича, повідомили про підозру в дезертирстві.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, на початку 2014 року генерал-майор перебував у відрядженні на території Криму, де керував заходами щодо охорони Януковича.

Також колишній начальник охорони Януковича, змовившись із іншими військовослужбовцями Управління держохорони України, організував незаконне переправлення експрезидента через державний кордон України до Росії.

Після цього офіцер не повертався до України.

Наразі дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення особи через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 408 Кримінального кодексу України (дезертирство за попередньою змовою групою осіб).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.