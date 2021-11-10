YouTube почав приховувати кількість дизлайків під роликами
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Videvo
Відеохостинг YouTube почав приховувати кількість дизлайків під відеороликами.
Про це повідомляється у блозі компанії.
При цьому сама кнопка дизлайка залишилася доступною. Повідомляється, що сервіс вдався до цього кроку після експерименту, який проводили, щоб зʼясувати, чи відображення лічильника впливає на загальну кількість дизлайків. Учасники експерименту могли використовувати кнопку, але вони не бачили кількість негативних оцінок.
Під час експерименту зʼясувалося, що люди менше використовували цю кнопку, бо не бачили самого лічильника. Також експеримент показав, що негативні оцінки найчастіше ставили роликам авторів-початківців із невеликою кількістю підписників.
У YouTube зазначили, що творці відео, як і раніше, зможуть бачити кількість дизлайків у YouTube Studio поряд з іншими показниками.
- Уперше про реформу кнопки «Мені не подобається» в компанії заговорили в лютому 2019 року. Обговорювали навіть варіант видалити її.
- У соцмережі Twitter тестують можливість ставити коментарям дизлайки. Таким чином там хочуть зрозуміти, які з них варто показувати більше.