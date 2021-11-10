Instagram почав тестувати функцію «Зроби перерву»
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Videvo
У соцмережі Instagram розпочався тест нової функції «Зроби перерву» (Take a Break). Вона заохочуватиме користувачів відволіктися від соцмережі після безперервного перегляду контенту протягом певного часу.
Про це розповів голова Instagram Адам Моссері.
Доступ до нової функції поки матиме обмежена кількість користувачів. Вони зможуть виставляти налаштування нагадування про перерву після закінчення певного часу — 10, 20 або 30 хвилин. Нагадування зʼявлятиметься у вигляді попередження з пропозиціями та рекомендаціями, чим себе зайняти.
Функція не буде обовʼязковою — вмикати та вимикати її можна буде в налаштуваннях.
Моссері уточнив, що після тестування Instagram оцінить вплив функції за відгуками людей і почне її повне впровадження або за необхідності віддасть на доопрацювання.
- Про розробку цієї функції компанія Facebook, яка вже змінила назву на Meta (власник Instagram), повідомила в жовтні цього року.
- Повідомлення Facebook прозвучало на тлі критики соцмережі та репутаційного збитку після виступу в Сенаті США колишньої менеджерки з продукту Facebook Френсіс Хауген. Вона була інформатором ЗМІ та передала десятки тисяч сторінок внутрішніх досліджень і документів компанії. Вона заявила, що Facebook знає про «токсичний» вплив свого продукту на суспільство, але не хоче нічого міняти, аби не втрачати прибуток.
- Голова Facebook Цукерберг назвав це брехнею.
- Раніше повідомлялося, що Facebook провела внутрішні дослідження серед підліткової аудиторії своєї соцмережі Instagram і встановила, що вона завдає шкоди психічному здоровʼю підлітків, особливо дівчат. Результати цього дослідження, які бачили топменеджери Facebook і Марк Цукерберг, приховали від громадськості.