Instagram почав тестувати функцію «Зроби перерву»

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У соцмережі Instagram розпочався тест нової функції «Зроби перерву» (Take a Break). Вона заохочуватиме користувачів відволіктися від соцмережі після безперервного перегляду контенту протягом певного часу.

Про це розповів голова Instagram Адам Моссері.

Доступ до нової функції поки матиме обмежена кількість користувачів. Вони зможуть виставляти налаштування нагадування про перерву після закінчення певного часу — 10, 20 або 30 хвилин. Нагадування зʼявлятиметься у вигляді попередження з пропозиціями та рекомендаціями, чим себе зайняти.

Функція не буде обовʼязковою — вмикати та вимикати її можна буде в налаштуваннях.

Моссері уточнив, що після тестування Instagram оцінить вплив функції за відгуками людей і почне її повне впровадження або за необхідності віддасть на доопрацювання.