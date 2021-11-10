Instagram начал тестировать функцию «Сделай перерыв»

В соцсети Instagram начался тест новой функции «Сделай перерыв» (Take a Break). Она будет поощрять пользователей отвлечься от соцсети после непрерывного просмотра контента в течение определенного времени.

Об этом рассказал глава Instagram Адам Моссери.

Доступ к новой функции пока будет у ограниченного количества пользователей. Они смогут выставлять в настройках напоминания о перерыве по истечении определенного времени — 10, 20 или 30 минут. Напоминания будут появляться в виде предупреждения с предложениями и рекомендациями, чем себя занять.

Функция не будет обязательной — включать и отключать ее можно будет в настройках.

Моссери уточнил, что после тестирования Instagram оценит влияние функции по отзывам людей и начнет ее полное внедрение или при необходимости отдаст на доработку.