Instagram начал тестировать функцию «Сделай перерыв»

В соцсети Instagram начался тест новой функции «Сделай перерыв» (Take a Break). Она будет поощрять пользователей отвлечься от соцсети после непрерывного просмотра контента в течение определенного времени.
Об этом рассказал глава Instagram Адам Моссери.
Доступ к новой функции пока будет у ограниченного количества пользователей. Они смогут выставлять в настройках напоминания о перерыве по истечении определенного времени — 10, 20 или 30 минут. Напоминания будут появляться в виде предупреждения с предложениями и рекомендациями, чем себя занять.
Функция не будет обязательной — включать и отключать ее можно будет в настройках.
Моссери уточнил, что после тестирования Instagram оценит влияние функции по отзывам людей и начнет ее полное внедрение или при необходимости отдаст на доработку.
- О разработке этой функции компания Facebook, которая уже изменила название на Meta (владелец Instagram), сообщила в октябре этого года.
- Сообщение Facebook прозвучало на фоне критики соцсети и репутационного ущерба после выступления в Сенате США бывшего менеджера по продукту Facebook Фрэнсис Хауген. Она была информатором СМИ и передала десятки тысяч страниц внутренних исследований и документов компании. Она заявила, что Facebook знает о «токсическом» влиянии своего продукта на общество, но не хочет ничего менять, чтобы не терять прибыль.
- Глава Facebook Цукерберг назвал это враньем.
- Ранее сообщалось, что Facebook провела внутренние исследования среди подростковой аудитории своей соцсети Instagram и установила, что она вредит психическому здоровью подростков, особенно девочек. Результаты этого исследования, которые видели топ-менеджеры Facebook и Марк Цукерберг, скрыли от общественности.