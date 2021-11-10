КПВВ «Станиця Луганська» повністю відновить роботу з 11 листопада
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сергей Гармаш / Facebook
У четвер, 11 листопада, може повноцінно відновитися пропуск на контрольному пункті вʼїзду-виїзду у Станиці Луганській. Таку обіцянку дали представники окупаційної «влади» під час засідання Тристоронньої контактної групи.
Про це повідомив член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.
«Представники окупаційної адміністрації Росії в Луганську пообіцяли із завтрашнього дня відкрити в колишньому режимі КПВВ «Станиця Луганська», — написав він.
Нагадаємо, 5 листопада через черговий обстріл на Донбасі зупиняли пропуск на КПВВ «Станиця Луганська», а з 10 жовтня «влада» окупованої території Луганської області змінила правила перетину КПВВ «Станиця Луганська». Тепер перейти на неокуповану територію зможуть тільки люди з попередньо сформованих списків і за наявності певних причин.
- «Станиця Луганська» — єдиний працюючий пункт пропуску, через який можна вийти з окупованої території Луганської області. Також є пункт пропуску «Щастя» — Україна зі своєї сторони його відкрила, а бойовики «ЛНР» — ні, тому він не працює.