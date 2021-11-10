Facebook заборонить рекламу, засновану на расі, сексуальній орієнтації або релігії користувачів

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Соціальна мережа Facebook вирішила заборонити рекламу, спрямовану на расу, сексуальну орієнтацію або релігію користувачів.

Про це пише The Guardian.

Материнська компанія соцмережі Meta Platforms заявила, що із січня видалить параметри націлення, які дозволяють рекламодавцям шукати користувачів на основі вподобань, повʼязаних з їхнім здоровʼям, расою, етнічною чи політичною належністю, релігією чи сексуальною орієнтацією.

При цьому Meta визнала, що цей крок може вплинути на політичні групи та організації, багато з яких використовують Facebook для збору коштів. Проте рекламодавці на платформах Meta зможуть і надалі націлювати свою рекламу на мільярди користувачів, ґрунтуючись на низці параметрів, таких як вік, стать, рід занять і місцеперебування.

Meta генерує 98% свого доходу від рекламодавців, які можуть орієнтуватися на певні демографічні групи та споживачів, оскільки компанія сформувала профілі користувачів Facebook на підставі їхньої онлайн-активності. Торік компанія виручила від продажу реклами $86 мільярдів. Щодня додатком Facebook користуються майже 2 мільярди людей.