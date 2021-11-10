Кабмін призначив нового очільника Національної служби здоровʼя

Новини

Кабінет міністрів призначив головою Національної служби здоровʼя Наталю Гусак.

Про це у Facebook написала нардеп, член комітету Ради з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина.

«Сьогодні Уряд, за поданням міністра Віктора Ляшка, призначив головою НСЗУ Наталю Гусак», — написала вона. Нардеп додала, що два роки ця інституція була без керівника і «пережила важкі часи».

«Для мене посада очільника НСЗУ — не менш важлива, ніж міністра. Величезна відповідальність. Майже 160 мільярдів гривень державних коштів. Сотні людей в підпорядкуванні. Тисячі лікарень і аптек», — пояснила Стефанишина.

Наталія Гусак раніше була регіональним координатором з підтримки реформи охорони здоровʼя в Чернівецькій та Івано-Франківській областях програми «ULEAD з Європою». З січня 2020 року є заступником голови Чернівецької ОДА, курирує медичний напрямок, а також очолює госпітальну раду.