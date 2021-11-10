«Укрзалізниця» попередила про можливі затримки поїздів. На одній з ділянок оновлюватимуть колію
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Pixabay
«Укрзалізниця» попередила про можливі затримки поїздів, що пов’язано з реконструкцією колії на ділянці Миронівка — Ім. Тараса Шевченка.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
За даними УЗ, орієнтовний час затримки становитиме від 5 хвилин до 1 години, а запізнення потягів очікується на станціях: Миронівка, Пʼятихатки, Тимкове, Бурти та Херсон.
Також у компанії зазначили, що роботи мають завершити 12 листопада.
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