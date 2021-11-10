Агентство NASA перенесло висадку людей на Місяць на 2025 рік

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Американське космічне агентство NASA перенесло на рік місію Artemis з доставки людей на поверхню Місяця (першої жінки та 13-го чоловіка) — на 2025 рік.

Про це заявив глава агентства Білл Нельсон, повідомляє The New York Times.

«Як найшвидше і безпечне повернення на Місяць є пріоритетом агентства. Однак, з огляду на нещодавній судовий процес та інші фактори, посадка людини у рамках Artemis, ймовірно, відбудеться не раніше 2025 року», — сказав він.

Причина перенесення — брак коштів і судовий процес з приводу посадкового модуля.

Федеральний суддя США нещодавно підтримав рішення NASA щодо того, аби віддати контракт на будівництво десантного місячного корабля для цієї місії компанії SpaceX Ілона Маска. Однак засновник Amazon Джефф Безос оскаржив це рішення частково тому, що, за його словами, контракт мав бути присуджений більш ніж одному претенденту. Фірма Безоса Blue Origin ля цього обʼєдналася з трьома іншими аерокосмічними компаніями, щоб поборотися за контракт.

Крім цього, експерти з минулого року говорили, що через проблеми з грошима відправити місію у 2024 році неможливо.

Перший політ за програмою Artemis намічено на лютий наступного року. NASA запустить космічний корабель Orion на ракеті Space Launch System без людей на борту. Під час цієї місії «Оріон» облетить Місяць у тритижневій подорожі, щоб перевірити свої системи.

Перший політ з космонавтами (Artemis-2) навколо Місяця тепер відбудеться 2024 року. А вже місія Artemis-3стане першою місією, яка повернулася на поверхню Місяця після Аполлона-17 у 1972 році. Вона має приземлитися на південному полюсі Місяця, що, як вважається, містить величезні запаси водяного льоду в кратерах, які ніколи не бачать сонячного світла. Лід у цих кратерах можна використовувати для виробництва ракетного палива на Місяці, що знизить вартість дослідження Місяця, оскільки його не потрібно буде доставляти із Землі.