Капітан збірної України Андрій Ярмоленко передав премії за Євро-2020 лікарні «Охматдит»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Rob Newell - CameraSport / Getty Images
Капітан збірної України з футболу Андрій Ярмоленко передав лікарні «Охматдит» медичне обладнання, що він придбав за бонуси, які він заробив на Чемпіонаті Європи 2020 року.
Про це він повідомив в Instagram у середу, 10 листопада.
Ярмоленко передав медичне обладнання завідувачу відділення гемофілії лікарні «Охматдит» Катерині Вільчевській.
За підсумками виступу на Чемпіонаті Європи 2020 року стало відомо, що збірна України отримає €16 мільйонів призових. Як саме потім були розподілені ці гроші та скільки отримав кожен з гравців і тренерів збірної — невідомо.
- Збірна України 3 липня завершила виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Українська команда дійшла до чвертьфіналу, у якому поступилася Англії з рахунком 0:4.