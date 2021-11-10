Капітан збірної України Андрій Ярмоленко передав премії за Євро-2020 лікарні «Охматдит»

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Rob Newell - CameraSport / Getty Images

Капітан збірної України з футболу Андрій Ярмоленко передав лікарні «Охматдит» медичне обладнання, що він придбав за бонуси, які він заробив на Чемпіонаті Європи 2020 року.

Про це він повідомив в Instagram у середу, 10 листопада.

Ярмоленко передав медичне обладнання завідувачу відділення гемофілії лікарні «Охматдит» Катерині Вільчевській.

За підсумками виступу на Чемпіонаті Європи 2020 року стало відомо, що збірна України отримає €16 мільйонів призових. Як саме потім були розподілені ці гроші та скільки отримав кожен з гравців і тренерів збірної — невідомо.