Археологи знайшли в центрі Києва унікальний бронзовий хрест ХІІІ століття. Мало не вперше знахідка є цілою
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
У центрі Києва в заповіднику «Софія Київська» археологи знайшли енколпіон (хрест-релікварій), якому приблизно 800 років.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив археолог Тимур Бобровський та виклав фото знахідки.
«Свою особливу відзнаку «отримав» Вячеслав Гайдук, знайшовши бронзовий енколпіон (хрест-релікварій), ледь не перший цілий з території Софії Київської за всі десятиліття її досліджень», — написав він.
У коментарях до публікації Бобровський зазначив, що встановити, кому належав хрест, навряд чи вдасться. До того ж енколпіон виявився порожнім.
На думку археолога Володимира Савицького, реліквія може бути датована в межах першої половини ХІІІ століття.
- Раніше на Полтавщині археологи знайшли унікальні скляні підвіски IV століття до нашої ери.
- До цього на Миколаївщині під час розкопок знайшли підземний склеп І століття. Біля похилого входу знайшли половину червонолакової чашечки, за якою і встановили час поховання.