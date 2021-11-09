Pandora Papers: Нижня палата парламенту Чилі проголосувала за імпічмент президента Піньєри

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Нижня палата парламенту Чилі проголосувала за імпічмент президента Себастьяна Піньєри на тлі розслідування кримінальної справи після публікації міжнародного розслідування Pandora Papers.

Про це повідомляє Reuters.

Дебати між депутатами палати тривали майже 22 години. У результаті імпічмент підтримали 78 депутатів. Проти виступили 67 депутатів, троє утрималися. Остаточне рішення тепер має ухвалити Сенат — верхня палата парламенту. Для позитивного рішення потрібні дві третини голосів сенаторів (понад 43 за).

Справу проти президента відкрили за фактом продажу гірничодобувної компанії Minera Dominga через офшор на Британських Віргінських Островах. Документи Pandora Papers розкрили угоду 2010 року, за часів першого терміну Піньєри. Згідно з ними, основним акціонером Minera Dominga була сімʼя президента, а лідер Чилі проводив всі фінансові операції з продажу сам. За компанію заплатили $152 мільйони.

Прокуратура розслідує несплату податків, можливу корупцію та порушення закону про екологію.