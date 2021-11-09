Бельгія заборонила в’їзд навіть вакцинованим туристам із України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Thomas Konings / Unsplash
Уряд Бельгії ввів обмеження на в’їзд навіть вакцинованих українців. Тепер вони зможуть це зробити лише у разі наявності поважної причини.
Про це повідомляється на офіційному інформаційному сайті Бельгії щодо пандемії коронавірусу.
Україну перенесли до переліку «червоних» — тобто країн із високим ризиком поширенням інфекції. Люди, які перебувають в цих країнах протягом останніх 14 днів, можуть в’їхати в Бельгію лише з визначених причин:
- Мають громадянство Бельгії;
- Мають посвідку про проживання у Бельгії;
- Діти чи партнер людини мають громадянство чи посвідку про проживання у Бельгії;
- Їдуть через Бельгію до іншої країни-члена ЄС чи Шенгенської зони, і мають її громадянство або посвідку про проживання;
- Мають дипломатичний паспорт або є співробітниками міжнародних організацій;
- Їдуть через Бельгію транзитом, не покидаючи транзитної зони аеропорту;
- Присутність людини необхідна для нацбезпеки Бельгії.
Перед в’їздом до Бельгії такі люди обов’язково повинні заповнити онлайн-форму. Також потрібно надати ПЛР-тест перед в’їздом і пройти тестування на 1-й день та 7-й день після прибуття. Потрібно буде ще й сидіти 10 днів на карантині. Усі ці обмеження застосовуються навіть і для вакцинованих людей.
- Посли країн-членів Європейського Союзу виключили Україну та Сінгапур з переліку безпечних для подорожей країн, однак кожна держава окремо буде ухвалювати, чи забороняти українцям вʼїзд.
- У МЗС пояснюють, що Європейський Союз врахував прогрес вакцинації у всьому світі та нещодавно змінив підхід до тимчасових обмежень на туристичні подорожі. Він рекомендував державам-членам ЄС відкривати кордони для повністю вакцинованих мандрівників за умови, якщо вони здадуть тест під час перетину кордону.