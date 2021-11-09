Тиску зі сторони Офісу президента не було. Власник Kyiv Post Аднан Ківан прокоментував закриття ЗМІ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Kyiv Post
Власник англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив «Детектору медіа», що Офіс президента не тиснув ані на редакцію, ані на нього особисто. За його словами, у редакційну політику медіа ніхто не втручався.
«Жодного тиску з боку Офісу президента на видання Kyiv Post і на Ківана Аднана не було. Дякувати Богу в Україні сьогодні є свобода слова», — заявив Ківан.
Коментуючи переформатування видання Ківан сказав, що всі технічні питання «вирішуватимуться найближчими днями».
Після новини про закриття видання, головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва повідомила, що неофіційні проблеми у редакції Kyiv Post пов'язані із тиском Офісу президента на Ківана, втім в ОП такі заяви відкидають.
Аднан Ківан — один із найбільших і найстаріших девелоперів Одеси. Підприємець має сирійське походження, володіє підприємством Ківан-компані, яке має мережу філій в Єгипті, Нігерії і країнах Близького Сходу. Йому також належить компанія KADORR Group.
- 8 листопада 2021 року видання Kyiv Post оголосило про «тимчасове закриття». Журналістів ця новина застала зненацька. За їхніми словами, власник видання одеський бізнесмен Аднан Ківан намагався втручатися в редполітику, хотів запустити ТБ-канал і збільшити редакцію. Пізніше журналісти видання виступили з офіційною заявою і зазначили, що таким чином власник намагається позбутися незручних журналістів. Також колектив видання запропонував Ківану продати їм видання або передати торгову марку Kyiv Post, на що той відповів відмовою. Головний редактор Браян Боннер піде з посади після завершення всіх процедур, повʼязаних із закриттям видання.
- Іноземні посли засудили закриття видання Kyiv Post. Вони зазначили, що Україна може втратити його «із наслідками».
- Kyiv Post — найстаріша англомовна щотижнева газета в Україні. Її у жовтні 1995 року заснував медіамагнат Джед Санден. Щотижневий тираж видання становив близько 7 тисяч екземплярів.