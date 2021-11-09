Тиску зі сторони Офісу президента не було. Власник Kyiv Post Аднан Ківан прокоментував закриття ЗМІ

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Kyiv Post

Власник англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив «Детектору медіа», що Офіс президента не тиснув ані на редакцію, ані на нього особисто. За його словами, у редакційну політику медіа ніхто не втручався.

«Жодного тиску з боку Офісу президента на видання Kyiv Post і на Ківана Аднана не було. Дякувати Богу в Україні сьогодні є свобода слова», — заявив Ківан.

Коментуючи переформатування видання Ківан сказав, що всі технічні питання «вирішуватимуться найближчими днями».

Після новини про закриття видання, головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва повідомила, що неофіційні проблеми у редакції Kyiv Post пов'язані із тиском Офісу президента на Ківана, втім в ОП такі заяви відкидають.

Аднан Ківан — один із найбільших і найстаріших девелоперів Одеси. Підприємець має сирійське походження, володіє підприємством Ківан-компані, яке має мережу філій в Єгипті, Нігерії і країнах Близького Сходу. Йому також належить компанія KADORR Group.