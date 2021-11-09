Instagram готується до введення платних підписок на блогерів. У App Store зʼявилися розцінки
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Videvo
У соцмережі Instagram незабаром зʼявляться платні підписки на авторів контенту. Функція зʼявиться у додатку та дозволить користувачам платити за ексклюзивний контент.
Як пише TechCrunch, соцмережа в онлайн-магазин App Store додала вартість платної підписки, але у самому додатку Instagram нових функцій поки немає.
У TechCrunch зазначають, що це може говорити про запуск тестування функцій з авторами контенту в США, перед повноформатним запуском, але vc.ru пише, що ціни вже можна подивитися і в Росії (у рублях).
Від Instagram офіційного релізу ще не було, але у травні цього року у керівництві соцмережі говорили, що працюють над «ексклюзивними історіями».
Поки що невідомо, коли зʼявиться нововведення. Певно, вже скоро.
- У жовтні Instagram відкрила всім користувачам доступ до можливості прикріплювати гіперпосилання у Stories незалежно від статусу облікового запису.
- До цього розробники Instagram почали тестувати функцію повідомлення користувачів про збої в додатку. Оповіщення надходитимуть під час масового збою або інтенсивних скарг користувачів, наприклад, через сервіс Downdetector.