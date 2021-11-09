Біткоїн оновив історичний рекорд: його вартість перетнула позначку в $68 тисяч

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André François McKenzie / Unsplash

Курс біткоїна під час торгів 9 листопада перевищив позначку в $68 тисяч, побивши попередній рекорд у майже $67 тисяч.

Про це свідчать дані криптовалютної біржі Coindesk.

Згідно з оприлюдненим графіком, найдорожче біткоїн продавали приблизно о 6-й годині ранку за київським часом — за $68,5 тисячі.

Наразі ціна на криптовалюту трохи відкотилась і станом на 09:00 становила $68,06 тисячі.