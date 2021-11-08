Білорусь відмовилася постачати в Україну електроенергію
- Автор:
- Костя Андрейковець
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sarangib / pixabay
Білорусь все-таки відмовилася постачати електроенергію в Україну.
Копію повідомлення авторства гендиректора білоруського державного обʼєднання «Беленерго» Павла Дрозда опублікували член колегії Держінспекції ядерного регулювання України Ольга Кошарна та «Цензор.НЕТ».
«ДВО «Беленерго» повідомляє, що з листопада 2021 року постачання електричної енергії до ОЕС України [обʼєднана енергетична система України] на підставі раніше укладених рамкових контрактів не здійснюватиметься. Укладання нових рамкових контрактів також не планується», — йдеться у повідомленні Дрозда.
Цього листа отримали компанії-учасники ринку електричної енергії. Причини рішення «Беленерго» не вказані, але Кошарна зазначила, що це «очікувано».
Ймовірно, постачання припиниться вже 9 листопада.
- До 1 листопада діяла заборона на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі, яка набула чинності у травні. 2 листопада в Україну з Білорусі почалося аварійне постачання електроенергії через дефіцит потужності в енергетичній системі. Постачання було короткостроковим.
- Енергосистема України синхронізована з енергосистемами Росії, Молдови та Білорусі, але фактично отримати аварійну допомогу Україна може лише від Білорусі — з РФ країна не має договору, а енергосистема Молдови надто мала для балансування української.