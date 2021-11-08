Зеленський підписав закон про НАБУ

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Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про зміни до закону про Національне антикорупційне бюро. Він має на меті привести його діяльність у відповідність до Конституції.

Про це повідомив на брифінгу речник Зеленського Сергій Никифоров.

«[Законопроєкт] визначає Антикорупційне бюро центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. Повноваження щодо призначення на посаду та звільнення директора НАБУ покладені на Кабінет міністрів, при чому звільнення можливе винятково на підставі визначених цим законом причин», — підкреслив він.

Окрім цього, законопроєкт також закріпляє умови конкурсу та склад комісії, яка обиратиме наступного директора НАБУ, оскільки термін Артема Ситника спливає навесні 2022 року. До комісії увійдуть шість осіб: троє від уряду і троє представників міжнародних експертів. При ухваленні рішення хоча б два голоси «за» повинні бути від експертів.