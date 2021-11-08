Зеленский подписал закон о НАБУ

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект об изменениях в закон о Национальном антикоррупционном бюро. Он имеет целью привести его деятельность в соответствие с Конституцией.
Об этом сообщил на брифинге спикер Зеленского Сергей Никифоров.
«[Законопроект] определяет Антикоррупционное бюро центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Полномочия по назначению на должность и увольнению директора НАБУ возложены на Кабинет министров, причем увольнение возможно исключительно на основании определенных этим законом причин», — подчеркнул он.
Кроме этого, законопроект также закрепляет условия конкурса и состав комиссии, которая будет избирать следующего директора НАБУ, поскольку срок Артема Сытника истекает весной 2022 года. В комиссию войдут шесть человек: три от правительства и три представителя международных экспертов. При принятии решения хотя бы два голоса «за» должны быть от экспертов.
- 28 августа 2020 года Конституционный суд признал неконституционным назначение в 2015 году Артема Сытника на должность директора НАБУ. Этим тогдашний президент Петр Порошенко превысил свои полномочия, ведь по Конституции назначение директора НАБУ в его полномочия не входило.
- Конституционный суд отметил, что у Нацбюро есть признаки исполнительной власти, а высшим органом в системе исполнительной власти является Кабинет министров.
- Создание Национального антикоррупционного бюро было одним из ключевых требований Европейского Союза в рамках выполнения Плана действий по визовой либерализации и последующего вступления Украины в ЕС.