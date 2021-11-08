Зеленский подписал закон о НАБУ

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект об изменениях в закон о Национальном антикоррупционном бюро. Он имеет целью привести его деятельность в соответствие с Конституцией.

Об этом сообщил на брифинге спикер Зеленского Сергей Никифоров.

«[Законопроект] определяет Антикоррупционное бюро центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Полномочия по назначению на должность и увольнению директора НАБУ возложены на Кабинет министров, причем увольнение возможно исключительно на основании определенных этим законом причин», — подчеркнул он.

Кроме этого, законопроект также закрепляет условия конкурса и состав комиссии, которая будет избирать следующего директора НАБУ, поскольку срок Артема Сытника истекает весной 2022 года. В комиссию войдут шесть человек: три от правительства и три представителя международных экспертов. При принятии решения хотя бы два голоса «за» должны быть от экспертов.