У Китаї збудували макети американських військових кораблів для ракетних навчань
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Maxar Technologies
Китайські військові збудували повнорозмірні макети американських кораблів, зокрема і авіаносця, для ракетних навчань.
Про це пише Reuters.
Макети кораблів помітили на супутникових знімках території у пустелі в окрузі Сіньцзян. Ці макети підтверджують зусилля Китаю із нарощування протикорабельного потенціалу у рамках можливого військового протистояння із США.
На знімках експерти виявили макет американського авіаносця та двох есмінців. Також китайці збудували і систему рельсів шириною в 6 метрів, на якій було встановлено один із макетів. Такий механізм можна використовувати для імітації руху корабля.
За даними експертів, випробування протикорабельних ракет у пустелі не відповідатиме реальним бойовим умовам, проте це дозволить проводити такі навчання значно надійніше, позаяк американській розвідці буде значно складніше отримати дані про ці ракети.
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