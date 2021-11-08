ДБР передало ще одну справу проти Тупицького до суду — за незаконні виплати співробітникам КСУ

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Державне бюро розслідувань передало до суду ще одну кримінальну справу проти відстороненого голови КСУ Олександра Тупицького.

Про це пише пресслужба ДБР.

Після того як у 2020 році президент Володимир Зеленський видав указ про відсторонення Тупицького з посади голови КСУ, той продовжив керувати судом.

«Для цього колишній голова суду дав керівнику Бухгалтерської служби КСУ — головному бухгалтеру незаконну вказівку щодо використання його особистого ключа з кваліфікованим електронним підписом для несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи «Клієнт казначейства — Казначейство» з метою підписання бухгалтерських документів в електронній формі від його імені, також він передав їй захищений носій із власним електронним підписом», — йдеться у повідомленні.

Таким чином головна бухгалтерка КСУ із використанням електронного підпису Тупицького у грудні-лютому підписала 207 документів про різні виплати співробітникам Конституційного суду.

Дії Тупицького кваліфіковані за ст. 27 (підбурення та пособництво), а головної бухгалтерки КСУ за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи за попередньою змовою групою осіб, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу її обробки та порушення встановленого порядку маршрутизації) КК України. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.