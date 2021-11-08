Росія відмовилася від зустрічі голів МЗС «нормандської четвірки», назвавши дві причини

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ТАСС

Офіційна Москва відмовилася від зустрічі міністрів закордонних справ країн «нормандського формату», яку голова МЗС Франції Жан Ів Ле Дріан пропонував провести 11 листопада.

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на голову МЗС РФ Сергія Лаврова.

За його словами, Росія чекає відповіді на свої пропозиції від 29 жовтня за підсумковим документом потенційної зустрічі, і у нього самого дуже щільний графік у листопаді.

«Я йому [голові МЗС Франції] підтвердив, що, по-перше, ми чекаємо реакції на наші пропозиції, а по-друге, 11 листопада, навіть якби ці домовленості вже дозріли б і змістовна частина була б готова, у мене 11 листопада тут дуже щільна програма, включно з візитом міністра закордонних справ однієї з дружніх країн», — сказав Лавров.

Міністр заявив, що Росії не потрібна «зустріч для галочки перед телекамерами» для нібито створення видимості роботи формату.

«Ми направили додаткові аргументи на користь того, щоб таки зайнятися не плануванням якихось заходів для галочки, а зайнятися питанням по суті, і перерахували ті конкретні кроки, які робить київський режим для того, щоб торпедувати Мінські домовленості», — сказав Лавров.