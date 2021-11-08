Астронавтка Ван Япін стала першою китаянкою, яка вийшла у відкритий космос

Новини

Xdomo Fab / Flickr

В межах місії 41-річна астронавтка Ван Япін стала першою китаянкою, яка побувала у відкритому космосі. Вона вийшла за межі станції «Тяньгун», яку наразі будують фахівці.

Про це повідомляє видання Xinhua.

Сьомого листопада о 18:51 за пекінським часом астронавт Чжай Чжиган відкрив вихідний люк вузлового відсіку основного модуля «Тяньхе» китайської космічної станції, а вже о 20:28 астронавти залишили основний модуль і вийшли у відкритий космос.

Для Чжай Чжигана цей вихід у відкритий космос став другим після 13 років перерви, а от Ван Япін стала першою китайською астронавткою, яка вийшла у відкритий космос.

Очікується, що космонавти встановлять новий рекорд із тривалості китайських місій в космосі — 6 місяців. Попередній рекорд становив 3 місяці, він належить екіпажу «Шеньчжоу-12», який перебував у космосі з червня до вересня 2021 року.