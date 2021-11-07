Засновник WikiLeaks Ассанж та його наречена подали до суду на голову британського Мінʼюсту. Їм не дають одружитися
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Carl Court / Getty Images
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж та його наречена Стелла Морріс подали судовий позов проти міністра юстиції Великої Британії Домініка Рааба та начальниці вʼязниці суворого режиму «Белмарш», в якій міститься Ассанж.
Як пише Daily Mail, позов поданий через те, що Ассанжу і Морріс з травня цього року не дають одружитися.
Пара, яка заручена пʼять років та має двох дітей, просила дозволу на весілля у вʼязниці. Спочатку прохання від нареченої Ассанжа надійшло тюремному капелану, але той відмовив. У жовтні Ассанж відправив офіційний запит до офісу тюремної адміністрації, а незабаром із запитом до офісу начальниці вʼязниці Дженні Луїс звернулися адвокати пари. Запити проігнорували.
Ассанж і Морріс звинуватили міністра та Луїс у зловживанні владою та порушенні прав людини.
У відповідь адміністрація вʼязниці заявила, що запит на весілля має направлятися до прокуратури, але захист пари виступив проти. За словами адвокатів, звернення до прокуратури не обовʼязкове, оскільки проти Ассанжа в країні не висунуто жодних звинувачень.
Морріс заявляє про політичне втручання у цей процес.
«Джуліану потрібні речі, за які можна триматися, бо повсякденне життя у «Белмарші» — це боротьба і його майбутнє дуже невизначене. Немає жодних причин для політичного втручання у те, що є основним правом людини», — заявила вона.
- Джуліан Ассанж — австралійський інтернет-журналіст і телеведучий. Заснований ним сайт WikiLeaks оприлюднив безліч надсекретних матеріалів про шпигунські скандали, корупцію у вищих ешелонах влади, воєнні злочини та дипломатичні таємниці кількох держав.
- 11 квітня 2019 року британська поліція затримала Ассанжа в посольстві Еквадору в Лондоні, де він прожив сім років. Скотленд-Ярд заявив, що Ассанжа заарештовано на запит США, які вимагають його екстрадиції. У США Ассанжа звинувачують у шпигунстві. Там йому може загрожувати до 175 років увʼязнення.