Засновник WikiLeaks Ассанж та його наречена подали до суду на голову британського Мінʼюсту. Їм не дають одружитися

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Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж та його наречена Стелла Морріс подали судовий позов проти міністра юстиції Великої Британії Домініка Рааба та начальниці вʼязниці суворого режиму «Белмарш», в якій міститься Ассанж.

Як пише Daily Mail, позов поданий через те, що Ассанжу і Морріс з травня цього року не дають одружитися.

Пара, яка заручена пʼять років та має двох дітей, просила дозволу на весілля у вʼязниці. Спочатку прохання від нареченої Ассанжа надійшло тюремному капелану, але той відмовив. У жовтні Ассанж відправив офіційний запит до офісу тюремної адміністрації, а незабаром із запитом до офісу начальниці вʼязниці Дженні Луїс звернулися адвокати пари. Запити проігнорували.

Ассанж і Морріс звинуватили міністра та Луїс у зловживанні владою та порушенні прав людини.

У відповідь адміністрація вʼязниці заявила, що запит на весілля має направлятися до прокуратури, але захист пари виступив проти. За словами адвокатів, звернення до прокуратури не обовʼязкове, оскільки проти Ассанжа в країні не висунуто жодних звинувачень.

Морріс заявляє про політичне втручання у цей процес.

«Джуліану потрібні речі, за які можна триматися, бо повсякденне життя у «Белмарші» — це боротьба і його майбутнє дуже невизначене. Немає жодних причин для політичного втручання у те, що є основним правом людини», — заявила вона.