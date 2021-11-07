У Польщі через заборону абортів лікарі допустили смерть вагітної жінки. Тисячі поляків вийшли на протест

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Zorro2212 / Wikipedia

Другого листопада у Польщі на 22 тижні вагітності померла 30-річна жінка. Лікарі попри загрозу життю жінки чекали, поки помре сам плід, утім, після передчасного відходу навколоплідних вод померла сама жінка. Причиною цього стала відмова лікарів зробити аборт, оскільки віднедавна там посилили заборону на переривання вагітності.

Відтак шостого листопада тисячі поляків вийшли на протест у 70 містах та столиці Варшаві. З фотографіями померлої жінки вони скандували «жодна більше» та вимагали послабити законодавство, яке стосується абортів.

За словами адвокатки родини померлої Йоланти Будзовської, саме суворі обмеження щодо абортів у Польщі стали причиною смерті вагітної Ізабели.

«Лікарі чекали на смерть плода замість екстреного переривання вагітності, що могло врятувати життя жінки. Відтак плід мертвий, пацієнтка мертва, септичний шок», — повідомила адвокатка.

Ця жінка стала першою жертвою майже повної заборони абортів у країні. У неї залишився чоловік та 9-річна донька.

Після смерті Ізабели у лікарні відсторонили двох лікарів, а прокуратура міста розпочала розслідування. Польська влада відкидає усі звинувачення.

За новим законодавством тепер у Польщі аборт дозволено робити лише у двох випадках: у разі загрози життю і здоровʼю матері, якщо існує висока ймовірність важкого ураження плода або невиліковного захворювання, небезпечного для життя дитини і матері; якщо вагітність є наслідком зґвалтування. В іншому разі — аборти заборонені. Закон набув чинності в січні 2021 року.

До цього в Польщі аборти дозволяли тільки у трьох випадках: через вроджені вади плода, загрозу для життя матері та вагітність внаслідок злочину. Тепер аборти через вади і невиліковну хворобу плода визнали неконституційними.